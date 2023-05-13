Борец за выживание, который до игры находился в зоне вылета, против третьей команды АПЛ 2022/23. Матч, как и онлайн-трансляция Лидс – Ньюкасл на "Футбол 24", стартовал в 14:30. Безумный прессинг команды Эллардайса вызывает огромные проблемы фавориту. Как и схема с тремя центральными защитниками и двумя фулбеками. Бэмфорд классно зацепился за дальний пас, обыгрался в пару стеночек с Харрисоном и подал идеально во вратарскую. Родриго вел борьбу со своим же Маккени, Поуп парировал удар испанца, но правый защитник Айлинг добил без помех. Полный провал обороны "сорок".

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Гости ответили лишь двумя проходами слева в штрафную, однако и Уилсон, и Альмирон прошить Роблеса ударом в ближний угол не сумели. А дальше началась 3-минутка безумия. Сначала Жоэлинтон неизвестно зачем врезался в своей штрафной в экс-защитника Барселоны Фирпо. К мячу подошел Бэмфорд, а Ник Поуп вытащил второй пенальти в АПЛ за месяц с лишним. Едва ли не в следующей атаке перед Исаком внезапно упал защитник Лидса, после чего в шведа совершенно без надобности врезался Вьобер. Каллум Уилсон также пробил с отметки в левый от себя угол, голкипер снова был близок, но снаряд полетел слишком точно и стремительно.

"Павлины" создавали вдвое меньше моментов, но острота их 4 ударов и так была больше, чем 8 соперника. Альмирон несколько раз неплохо обыгрывался с Виллоком, Жоэлинтоном и Исаком, но подводили последние решения – то пас не туда, то удар мимо. Не такой острый, как по сезону, в первые 45 минут был и Трипьер. Передачи правого защитника сборной Англии с игры не проходили, а на стандартах только подача на Шера могла завершиться взятием ворот. Огненное начало второй половины. Сброс Бемфорда на Коха едва не прошел, а удар Уилсона с лету скорректировал болезненной накладкой Кристенсен. Судья решил третий пенальти в матче не давать. Трипьер продолжает искать подачами с угловых Шера, блокируют удар швейцарца.

Фирпо грубо влетел в Бруно Гимараеса. Судьи на VAR даже проверили, не было ли там красной. Фирпо еще и руку выставлял к небу после подачи Виллока. VAR проверил и посоветовал судье посмотреть у монитора, черкнул ли защитник пальцами. Бывший защитник Барселоны заработал пенальти для Бемфорда и привёз его же на свои ворота. Уилсон оформил дубль. Однако Лидс не сдался и таки сравнял счет. Трипьер подправил удар Кристенсена (это была третья подряд попытка хозяев), а Поуп уже бросался в другой угол. Хозяева под гул трибун безумно давят и зарабатывают стандарт за стандартом.

Фирпо еще и красную заработал за фол последней надежды против Гордона. Трипьер с выгодного штрафного дал в стенку. Какой-то болельщик Лидса выбежал к боковой, чтобы толкнуть Хау. Наставник гостей этого не очень и почувствовал. У Ньюкасла 66 очков в активе, что дает надежду МЮ и Ливерпулю. Лидс набирает 31 балл, но не обходит Эвертон Миколенко, который замыкает спасительную зону с 32 пунктами.