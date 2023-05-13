Главный тренер Борнмута Гэри О'Нил выпустил зимнего новичка в основе. Гостевой поединок против Кристал Пэлас начнется в 17:00 по киевскому времени. Прямая трансляция на Setanta Sports. Следить за основными событиями игры можно в онлайне "Футбол 24".

Забарный еще 31 января перешёл из Динамо за 20 млн фунтов, но сразу получил травму. Центрбек за 3,5 месяца провел всего полчаса на поле, выходя на концовки встреч. Борнмут фактически гарантировал себе выживание, потому О'Нил провел ротацию.