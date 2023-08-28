Челси еще не завершил все дела на летнем трансферном рынке.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино надеется получить еще одного атакующего игрока к закрытию окна, сообщает Daily Mail.

Почеттино требует большего от молодых игроков Челси – среди них и Мудрик

На радарах Челси оказался Эмиль Смит-Роу из Арсенала и дуэт из Барселоны – Рафинья и Ферран Торрес. Победитель молодежного Евро просиживает штаны на скамье запасных "канониров", но вряд ли это заставит отдавать его принципиальному сопернику.

Похожая ситуация у игроков каталонцев. Феррран пока довольствуется ролью "джокера", Рафинья отсиживает дисквалификацию, однако Хави видит их важными исполнителями для состава Барсы. Если бы Челси все же удалось убедить "кулес", то Михаил Мудрик получил бы новых конкурентов на обоих флангах.

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