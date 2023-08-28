Челсі ще не завершив усі свої справи на літньому трансферному ринку.

Головний тренер "синіх" Маурісіо Почеттіно сподівається отримати ще одного атакувального гравця до закриття вікна, інформує Daily Mail.

Почеттіно вимагає більшого від молодих гравців Челсі – серед них і Мудрик

На радарах Челсі опинився Еміль Сміт-Роу з Арсенала і дует з Барселони – Рафінья та Ферран Торрес. Переможець молодіжного Євро просиджує штани на лаві запасних "канонірів", але навряд це змусить віддавати його принциповому супернику.

Схожа ситуація у гравців каталонців. Феррран поки вдовольняється роллю "джокера", Рафінья відсиджує дискваліфікацію, проте Хаві бачить їх важливими виконавцями для складу Барси. Якби Челсі таки вдалося переконати "кулес", то Михайло Мудрик отримав би нових конкурентів на обох флангах.

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