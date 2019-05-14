Конкурент Зинченко умудрился выиграть 6 трофеев менее чем за полтора года, хотя сыграл только 22 матча

Защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди гребет титулы лопатой, даже не проходя в основу клуба и сборной Франции.

Нынешнее чемпионство АПЛ стало уже шестым титулом француза за последние 15 месяцев, сообщает Sporf.

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Вместе с клубом Менди выиграл два золота чемпионата Англии, два Кубка лиги и Суперкубок Англии. Также он был в заявке сборной Франции на победном чемпионате мира 2018 года. Впрочем, основным левым беком команды был Лукас Эрнандес.

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В клубе Менди также не может стать важным игроком. Уверенная игра нашего Александра Зинченко, травмы и проблемы с дисциплиной помешали защитнику наиграть более двенадцати матчей в текущем сезоне.