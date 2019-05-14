Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді гребе титули лопатою, навіть не проходячи в основу клубу та збірної Франції.

Цьогорічне чемпіонство АПЛ стало вже шостим титулом француза за останні 15 місяців, повідомляє Sporf.

Фанати Манчестер Сіті присвятили Зінченку пісню під час святкування чемпіонства в АПЛ

Разом з клубом Менді виграв два золота чемпіонату Англії, два Кубки ліги і Суперкубок Англії. Також він був у заявці збірної Франції на переможному Чемпіонаті світу 2018 року. Втім, основним лівим беком команди був Лукас Ернандес.

"Ще не час": Зінченко розповів, коли може спробувати чемпіонське шампанське

У клубі Менді також не може стати важливим гравцем. Впевнена гра нашого Олександра Зінченка, травми і проблеми з дисципліною завадили захисникові награти більше дванадцяти матчів у поточному сезоні.