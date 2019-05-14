Конкурент Зінченка примудрився виграти 6 трофеїв менш ніж за півтора року, хоча зіграв лише 22 матчі

Захисник Манчестер Сіті Бенжамен Менді гребе титули лопатою, навіть не проходячи в основу клубу та збірної Франції.
Цьогорічне чемпіонство АПЛ стало вже шостим титулом француза за останні 15 місяців, повідомляє Sporf.
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Разом з клубом Менді виграв два золота чемпіонату Англії, два Кубки ліги і Суперкубок Англії. Також він був у заявці збірної Франції на переможному Чемпіонаті світу 2018 року. Втім, основним лівим беком команди був Лукас Ернандес.
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У клубі Менді також не може стати важливим гравцем. Впевнена гра нашого Олександра Зінченка, травми і проблеми з дисципліною завадили захисникові награти більше дванадцяти матчів у поточному сезоні.