Фанаты Манчестер Сити посвятили Зинченко песню во время празднования чемпионства в АПЛ

Фанаты английского Манчестер Сити посвятили песню украинскому легионеру команды Александру Зинченко.

Празднуя завоевание чемпионства в матче против Брайтона, фанаты пели о Зинченко: "There's something the Kippax wants you to know – best full-back in League is Zinchenko. (He is) from Ukraine, City wins the Premier League again".

В переводе слова песни означают: "Киппакс хочет, чтобы вы знали, лучший фланговый защитник в АПЛ – Зинченко. (Он) из Украины, Сити выиграл Премьер-лигу снова".

Добавим, что Киппакс – знаменитая трибуна на бывший домашней арене Манчестер Сити – Мейн Роуд, где находились самые активные и преданные фанаты "горожан".

