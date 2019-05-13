"Пока не время": Зинченко рассказал, когда может попробовать чемпионское шампанское

Левый защитник Манчестер Сити Александр Зинченко поделился эмоциями после победы в АПЛ.

"Эмоции просто не передать словами. Хотел бы поблагодарить всех болельщиков, которые были со мной на протяжении всего этого длинного сезона – я просто тронут.

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Чемпионство никогда никому не давалось легко, но этот сезон я выделю, потому что гонка шла до последнего матча. К счастью, мы смогли это сделать. Но сезон еще не закончен, у нас есть возможность взять еще один титул (Кубок Англии – прим. Футбол 24).

В раздевалке творился просто хаос. Все сорвали голос. Шампанское так и не попробовал, но когда подниму кубок Лиги чемпионов, то обязательно об этом задумаюсь. Сейчас – не время", – сказал Зинченко Футбол NEWS.

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