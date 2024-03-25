Вратарь Реала Тибо Куртуа, которому четыре дня назад сделали операцию по удалению мениска, посетил матч с участием своего сына.

Спустя четыре дня после операции по удалению мениска правого колена Куртуа появился на публике. Бельгийский вратарь пришёл, чтобы посмотреть на игру своего сына Николаса. Как информирует AS, он передвигался при помощи костылей.

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При этом на колене Тибо была замечена специальная фиксирующая повязка. Ожидается, что Куртуа полностью восстановится к июльской предсезонной подготовке – до конца сезона первым номером Реала продолжит оставаться голкипер сборной Украины Андрей Лунин.

Напомним, что Куртуа получил свою травму во вторник, 19-го марта, на клубной базе "бланкос" в Вальдебебасе во время тренировки.