Воротар Реала Тібо Куртуа, якому чотири дні тому зробили операцію з видалення меніска, відвідав матч за участю свого сина.

Через чотири дні після операції з видалення меніска правого коліна Куртуа з'явився на публіці. Бельгійський воротар прийшов, щоб подивитися на гру свого сина Ніколаса. Як інформує AS, він пересувався за допомогою милиць.

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При цьому на коліні Тібо була помічена спеціальна фіксуюча пов'язка. Очікується, що Куртуа повністю відновиться до липневої передсезонної підготовки – до кінця сезону першим номером Реала продовжить залишатися голкіпер збірної України Андрій Лунін.

Нагадаємо, що Куртуа отримав свою травму у вівторок, 19-го березня, на клубній базі "бланкос" у Вальдебебасі під час тренування.