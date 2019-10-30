Караваев рассказал, как Лунин готовился к переезду в европейский чемпионат

Игрок Динамо Александр Караваев рассказал об особенностях характера Андрея Лунина, с которым он выступал в Заре, а сейчас защищает цвета сборной Украины.

"Мы начали с Луниным хорошо общаться через некоторое время после его перехода в Зарю. Мы вместе жили в комнате, когда я вернулся из Турции. Он не снимал квартиру, жил на базе. Постоянно учил английский. Он понимал, что рано или поздно поедет за границу, нужно знать язык.

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Он сделал ставку на английский, потому что это более распространенный язык. Когда понимал, что будет переходить в Реал, то за несколько недель до этого начал учить испанский. Когда он переходил в Вальядолид, уже давал интервью на испанском – большой молодец.

Он парень хороший, душевный. Заметно, что не предаст, не подставит, на него можно положиться. Конечно, еще зелененький, 20 лет, но у него есть доброта и невинность", – сказал Караваев в разговоре с FootBoom.

Напомним, Лунин и Караваев вместе выступают за сборную Украины, которая недавно гарантировала себе участие в основной части Евро-2020.

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