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Конкурент Луніна припустився жахливого фейлу, який призвів до пропущеного гола

15:14 875 Читать на русском
Конкурент Луніна припустився жахливого фейлу, який призвів до пропущеного гола
Жорді Масіп / Getty images

Голкіпер Вальядоліда Жорді Масіп не зумів зберегти свої ворота "сухими" в матчі 13-го туру Ла Ліги проти Алавеса.

26’ Хоселу
32’ Томас Піна
75’ Лукас Перес
 
26’ Хоселу
32’ Томас Піна
75’ Лукас Перес

Помилку 30-річний голкіпер здійснив під час другого пропущеного гола. Масіп не втримав м'яч у руках, перебуваючи на лінії власних воріт, а Томас Піна не мав можливості промахнутися.

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Додамо, що на лаві для запасних Вальядоліда знову опинився Андрій Лунін, який виступає за "пусела" на правах оренди з мадридського Реала. Український голкіпер досі не дебютував за свій новий клуб в офіційних матчах.

Після 13-и турів Вальядолід набрав 17 очок і наразі перебуває на 13-й сходинці турнірної таблиці чемпіонату Іспанії.

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Іспанія Вальядолід Вальядолід Відеоновини Українці за кордоном Алавес - Вальядолід Жорді Масіп Жорді Масіп Андрій Лунін Андрій Лунін
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