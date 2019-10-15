Конкурент Ярмоленко Снодграс завершил карьеру в сборной Шотландии

Игрок лондонского клуба Вест Хэм Роберт Снодграс решил повесить бутсы национальной команды на гвоздь – игрок сосредоточится на клубной карьере.

32-летний полузащитник Вест Хэма Роберт Снодграс решил прекратить выступления за сборную Шотландии. Об этом сам игрок написал в своем аккаунте в Instagram.

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"Спасибо за возможность воплотить в жизнь мою детскую мечту. Это было что-то особенное – надевать футболку сборной с 16 лет. Пришло время отойти в сторону. Теперь я буду наблюдать за сборной как болельщик и надеюсь, что скоро увижу ее на большом турнире. Верю, что она получит такое право в марте", – сообщил Роберт на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что именно Снодграс является конкурентом Андрея Ярмоленко на позиции правого атакующего полузащитника.

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