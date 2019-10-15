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Конкурент Ярмоленко Снодграс завершил карьеру в сборной Шотландии

16:23 16 Читати українською
Конкурент Ярмоленко Снодграс завершил карьеру в сборной Шотландии
Роберт Снодграс / Фото из открытых источников

Игрок лондонского клуба Вест Хэм Роберт Снодграс решил повесить бутсы национальной команды на гвоздь – игрок сосредоточится на клубной карьере.

32-летний полузащитник Вест Хэма Роберт Снодграс решил прекратить выступления за сборную Шотландии. Об этом сам игрок написал в своем аккаунте в Instagram.

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"Спасибо за возможность воплотить в жизнь мою детскую мечту. Это было что-то особенное – надевать футболку сборной с 16 лет. Пришло время отойти в сторону. Теперь я буду наблюдать за сборной как болельщик и надеюсь, что скоро увижу ее на большом турнире. Верю, что она получит такое право в марте", – сообщил Роберт на своей странице в социальной сети.

Стоит отметить, что именно Снодграс является конкурентом Андрея Ярмоленко на позиции правого атакующего полузащитника.

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Thank you for giving me the opportunity to live my childhood dream. It’s been such a special feeling pulling on that Scotland jersey since I was 16 years old. There’s been many highs throughout my international career which I’ll always remember with fondness, including my debut against Northern Ireland, winning 2 international player of the year awards, and my hat-trick in Malta. It’s now the right time for me to step aside though and retire from @scotlandnationalteam and let the boys and younger players take my place and hopefully push the squad forward. I want to especially thank the Tartan Army for their special support you’ve showed me over the years. I will never forget this. A massive thank you also goes to everyone at the SFA for looking after me since I was a young boy, including Frank Reilly, Doc McLean, Jonesy, managers, coaches, staff, the physios, massage therapists, kit men and the media staff I’ve worked with over the years. I will now watch as a fan and I hope to see us play at a major tournament again soon - fingers crossed the boys do it come March! Snods ?????? ️??????️

Допис, поширений Robert Snodgrass (@snods_10)

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Мир Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Роберт Снодграс Роберт Снодграс Вест Хэм Вест Хэм Шотландия Шотландия
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