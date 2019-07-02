Снодграc продлил контракт c Вест Хэмом

Полузащитник Вест Хэма Роберт Снодграс продолжит защищать цвета "молотобойцев".

Роберт Снодграс оставил свою подпись под новым соглашением с Вест Хэмом, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко вернулся в лагерь Вест Хэма – клуб объявил о сборе команды стильным видео

Новый контракт 31-летнего хавбека с лондонцами рассчитан до июля 2021 года. Предварительное соглашение между сторонами завершалось следующим летом.

Стоит отметить, что именно Роберт является конкурентом Андрея Ярмоленко на позиции правого атакующего полузащитника.

В прошлом сезоне АПЛ Снодграс провел 33 матча, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами. Вест Хэм финишировал на 10-м месте турнирной таблицы.

Ярмоленко возвращается в Вест Хэм, но 2 человека осложняют его перспективы – английские СМИ о будущем украинца