toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
КОПА АМЕРИКА-2019 ТРАНСФЕРЫ БРАЗИЛИЯ - АРГЕНТИНА УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ

Снодграc продлил контракт c Вест Хэмом

14:17 14 Читати українською
Снодграc продлил контракт c Вест Хэмом
Роберт Снодграс / Фото Premier League

Полузащитник Вест Хэма Роберт Снодграс продолжит защищать цвета "молотобойцев".

Роберт Снодграс оставил свою подпись под новым соглашением с Вест Хэмом, сообщает официальный сайт клуба.

Ярмоленко вернулся в лагерь Вест Хэма – клуб объявил о сборе команды стильным видео

Новый контракт 31-летнего хавбека с лондонцами рассчитан до июля 2021 года. Предварительное соглашение между сторонами завершалось следующим летом.

Стоит отметить, что именно Роберт является конкурентом Андрея Ярмоленко на позиции правого атакующего полузащитника.

В прошлом сезоне АПЛ Снодграс провел 33 матча, в которых отметился двумя голами и 5-ю ассистами. Вест Хэм финишировал на 10-м месте турнирной таблицы.

Ярмоленко возвращается в Вест Хэм, но 2 человека осложняют его перспективы – английские СМИ о будущем украинца

blog_ava
Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче, – Fanatik
11:01
465
Теги
Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Украинцы за рубежом Роберт Снодграс Роберт Снодграс Вест Хэм Вест Хэм Англия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Соболь близок к переходу в Брюгге
    Бельгія — 10:35244 Соболь близок к переходу в Брюгге
12
час
:
20
мин
Бразилия
03:30
Аргентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук