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Евро-2020, квалификация: Бельгия одолела Казахстан и другие результаты (LIVE)

17:51 194 Читати українською
Евро-2020, квалификация: Бельгия одолела Казахстан и другие результаты (LIVE)
Евро-2020: результаты матчей квалификации 13 октября 2019

Начался 8-й тур отбора на чемпионат Европы-2020. В частности, прошли поединки в группах С, Е, G и I.

Евро-2020, квалификация

Группа I

Казахстан – Бельгия – 0:2

Голы: Батшуаи, 21, Менье, 53

Кипр – Россия (начало в 19:00)

Шотландия – Сан-Марино (начало в 19:00)

Группа С

Беларусь – Нидерланды (начало в 19:00)

Эстония – Германия (начало в 21:45)

Группа Е

Венгрия – Азербайджан (начало в 19:00)

Уэльс – Хорватия (начало в 21:45)

Группа G

Польша – Северная Македония (начало в 21:45)

Словения – Австрия (начало в 21:45)

В группе I Бельгия, которая уже вышла в финальную часть Евро-2020, легко обыграла Казахстан. Счет в первом тайме открыл Батшуаи, замкнув прострел Прата. Во второй половине игры счет после паса Эдена Азара удвоил Менье – этот гол стал последним в матче.

Бельгия набрала максимальные 24 очка и продолжает уверенно лидировать. Казахстан с 7-ю пунктами остался на 4-й строчке.

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