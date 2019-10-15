Конкурент Ярмоленка Снодграсс завершив кар’єру у збірній Шотландії

Гравець лондонського клубу Вест Хем Роберт Снодграс вирішив повісити бутси національної команди на гвіздок – гравець зосередиться на клубній кар’єрі.

32-річний півзахисник Вест Хема Роберт Снодграс вирішив припинити виступи за збірну Шотландії. Про це сам гравець написав у своєму акаунті в Instagram.

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"Дякую за можливість втілити в життя мою дитячу мрію. Це було щось особливе – надягати футболку збірної з 16 років. Прийшов час відійти в сторону. Тепер я буду спостерігати за збірною як уболівальник і сподіваюсь, що скоро знову побачу її на великому турнірі. Вірю, що вона отримає таке право у березні", – повідомив Роберт на своїй сторінці в соціальній мережі.

Варто відзначити, що саме Снодграс є конкурентом Андрія Ярмоленка на позиції правого атакувального півзахисника.

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