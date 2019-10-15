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Конкурент Ярмоленка Снодграсс завершив кар’єру у збірній Шотландії

16:19 481 Читать на русском
Конкурент Ярмоленка Снодграсс завершив кар’єру у збірній Шотландії
Роберт Снодграс / Фото з відкритих джерел

Гравець лондонського клубу Вест Хем Роберт Снодграс вирішив повісити бутси національної команди на гвіздок – гравець зосередиться на клубній кар’єрі.

32-річний півзахисник Вест Хема Роберт Снодграс вирішив припинити виступи за збірну Шотландії. Про це сам гравець написав у своєму акаунті в Instagram.

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"Дякую за можливість втілити в життя мою дитячу мрію. Це було щось особливе – надягати футболку збірної з 16 років. Прийшов час відійти в сторону. Тепер я буду спостерігати за збірною як уболівальник і сподіваюсь, що скоро знову побачу її на великому турнірі. Вірю, що вона отримає таке право у березні", – повідомив Роберт на своїй сторінці в соціальній мережі.

Варто відзначити, що саме Снодграс є конкурентом Андрія Ярмоленка на позиції правого атакувального півзахисника.

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Thank you for giving me the opportunity to live my childhood dream. It’s been such a special feeling pulling on that Scotland jersey since I was 16 years old. There’s been many highs throughout my international career which I’ll always remember with fondness, including my debut against Northern Ireland, winning 2 international player of the year awards, and my hat-trick in Malta. It’s now the right time for me to step aside though and retire from @scotlandnationalteam and let the boys and younger players take my place and hopefully push the squad forward. I want to especially thank the Tartan Army for their special support you’ve showed me over the years. I will never forget this. A massive thank you also goes to everyone at the SFA for looking after me since I was a young boy, including Frank Reilly, Doc McLean, Jonesy, managers, coaches, staff, the physios, massage therapists, kit men and the media staff I’ve worked with over the years. I will now watch as a fan and I hope to see us play at a major tournament again soon - fingers crossed the boys do it come March! Snods ?????? ️??????️

Допис, поширений Robert Snodgrass (@snods_10)

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