Нападающий Джан-Лука Вальдшмидт перешел в Вольфсбург, информирует официальный сайт немецкого клуба. Сумма трансфера составила 12 млн евро, личный контракт рассчитан на 4 года.

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Вальдшмидт только прошлым летом перешел из Фрайбурга в Бенфику за 15 млн евро. Немец провел за "орлов" 27 матчей, в которых отметился 7 голами и 2 ассистами. В текущей кампании игровое время конкурента Яремчука существенно сократилось, поэтому португальский гранд решил вернуть нападающего в Германию.

Напомним, во вторник Бенфика сыграет ответный матч против ПСВ в плей-офф квалификации ЛЧ. Первый поединок "орлы" выиграли со счетом 2:1.

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