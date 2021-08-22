Нападник Джан-Лука Вальдшмідт перейшов у Вольфсбург, інформує офіційний сайт німецького клубу. Сума трансферу склала 12 млн євро, особистий контракт розрахований на 4 роки.

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Вальдшмідт лише минулого літа перейшов з Фрайбурга до Бенфіки за 15 млн євро. Німець провів за "орлів" 27 матчів, в яких відзначився 7 голами та 2 асистами. У поточній кампанії ігровий час конкурента Яремчука суттєво скоротився, тому португальський гранд вирішив повернути нападника у Німеччину.

Нагадаємо, у вівторок Бенфіка зіграє матч-відповідь проти ПСВ у плей-офф кваліфікації ЛЧ. Перший поєдинок "орли" виграли з рахунком 2:1.

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