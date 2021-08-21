Чемпионат Португалии, 3 тур

Жил Висенте – Бенфика – 0:2

Голы: Лукас Вериссимо, 84, Гримальдо, 88

Обе команды в текущем сезоне еще не теряли очков, выиграв два стартовых матча. С первых минут в составе "орлов" вышел Роман Яремчук, для которого этот поединок стал вторым в чемпионате. В предыдущем туре 25-летний нападающий сборной Украины забил гол и отдал ассист на партнера, оформив первые результативные действия в Примейре. Среди недели Роман отличился голевым пасом и в матче ЛЧ против ПСВ.

Ассист Яремчука в видеообзоре матча Бенфика – ПСВ – 2:1

Уже в дебюте поединка мяч побывал в сетке ворот хозяев, однако взятие ворот было отменено из-за офсайда у бразильца Эвертона. Перед этим Яремчук мог стать автором голевой передачи, однако мяч после удара Таарабта попал в штангу. На 26-й минуте украинец едва не помог отличиться том же Таарабту. После удара марокканца со штрафного Роман присел, пропустив мяч над собой, но россиянин Станислав Крицюк – кипер Жил Висенте – разгадал это намерение. К слову, именно наш форвард заработал право на тот стандарт.

Имел момент и сам Яремчук, который с левой пробил выше ворот из пределов штрафной после паса Эвертона. Бенфика имела преимущество на протяжении первой 45-минутки, но забитых мячей до перерыва так и не было.

На старте второго тайма Крицюк снова спас хозяев после удара в ближний угол. Яремчук в касание замкнул навес Эвертона, но радовался форвард считанные мгновения – офсайд, который действительно был. Тут же Роман был заменен, уступив место на поле Пицци. Сегодня украинец сыграл 58 минут, проведя довольно посредственный поединок. Впервые за 4 поединка в футболке "орлов" Роман не приобщился к забитому мячу и получил самую низкую оценку от Sofa Score среди всех футболистов Бенфики – 6.5.

После тройной замены от Жезуша Бенфика едва не пропустила, но Влаходимос сыграл надежно. В противоположных воротах чудо-сейв выдал Крицюк, который в падении потянул удар головой от Рамоса. А вот Пицци пробил мимо вратаря, но и не попал в ближний угол – мяч влетел в сетку с внешней стороны.

Крицюк снова спас Жил Висенте после удара метров с 10-ти. Казалось, кипер таки удержит ничью для своей команды, но на 84-й минуте Лукас Вериссимо оказался на пути мяча после неудачного удара Пицци. Бразилец в два касания поразил ворота хозяев – принял и направил в нижний угол. Через 4 минуты Гримальдо поставил эффектную точку, пушечным ударом поразив верхний угол ворот Крицюка.

2:0 – Бенфика продолжает выигрывать официальные матчи сезона во всех турнирах и возглавила турнира таблицу чемпионата Португалии, набрав 9 очков после 3-х туров.

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