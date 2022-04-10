"Он молодой игрок с большим потенциалом. Интерес к нему естественен ввиду его прогресса в течение этого сезона, а также во многом благодаря его выступлениям в Лиге чемпионов. Очевидно, что он пробуждает интерес крупных европейских клубов.

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Переговоры могут начаться после завершения этого сезона в зависимости от того, что он еще покажет. Разумеется, придет время, когда придется его отпустить. Что касается цифр, то я надеюсь, как болельщик Бенфики, что его цена будет близка к цене Жоау Фелиша (Атлетико отдал 130 млн евро. – Прим. Футбол 24). Впрочем, не мне говорить о деньгах в этой ситуации", – приводит слова Вериссимо Goal.

Добавим, что в текущем сезоне Нуньес провел 36 матчей, в которых оформил 31 гол и 3 ассиста. Transfermarkt оценивает конкурента Яремчука в 40 млн евро, его контракт с Бенфикой рассчитан до лета 2025 года.

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