Защитник Шахтера Додо может продолжить карьеру в Бенфике, сообщает Benfica Transfers.

Шахтер установил ценник на Додо – Арсенал и Бавария получили неожиданного конкурента в борьбе за бразильца

"Горняки" до сих пор должны португальцам 16 млн евро за Педриньо, поэтому это обстоятельство может стать основой для сделки по бразильцу. Дончане хотят получить за Додо 20 млн евро, поэтому клубы могут найти компромисс в этих трансферных вопросах.

Ранее Додо заявлял, что не хочет возвращаться в Бразилию и готов дождаться летнего трансферного окна, чтобы остаться в Европе. К слову, о своем интересе к 23-летнему футболисту заявляли Бавария, Арсенал и даже Борнмут.

Напомним, Додо в текущем сезоне провел за Шахтер 26 матчей во всех турнирах, в которых отдал 4 результативных передачи. Его контракт с "горняками" действует до 31 августа 2025 года.

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