"Він молодий гравець з великим потенціалом. Інтерес до нього природний з огляду на його прогрес протягом цього сезону, а також багато в чому завдяки його виступам в Лізі чемпіонів. Очевидно, що він пробуджує інтерес великих європейських клубів.

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Переговори можуть розпочатися після завершення цього сезону, залежно від того, що він ще покаже. Зрозуміло, настане час, коли доведеться його відпустити. Щодо цифр, то я сподіваюся, як уболівальник Бенфіки, що його ціна буде близькою до ціни Жоау Феліша (Атлетіко віддав 130 млн євро. – прим. Футбол 24). Втім, не мені говорити про гроші в цій ситуації", – наводить слова Веріссімо Goal.

Додамо, що у поточному сезоні Нуньєс провів 36 матчів, в яких оформив 31 гол та 3 асисти. Transfermarkt оцінює конкурента Яремчука у 40 млн євро, його контракт з Бенфікою розрахований до літа 2025 року.

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