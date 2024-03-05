Нападающий Хетафе Борха Майораль имеет серьезные проблемы со здоровьем, которые помешают ему попасть в заявку сборной Испании на ЧМ-2024.

В матче против Лас-Пальмаса (3:3) в 27 туре Ла Лиги травмировался 26-летний нападающий. Первые тесты показали, что у Борхи Майораля разрыв мениска. Прогнозировалось, что он пропустит два месяца.

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Как сообщает AS, повреждение испанца оказалось более серьезным, чем ожидалось. Майоралю понадобится операция, из-за которой он не сыграет за Хетафе до конца текущей кампании. Также нападающий, который проводит лучший свой сезон, не сможет помочь сборной Испании на чемпионате Европы, который состоится летом в Германии.

Напомним, за Хетафе в сезоне 2023/24 в 30 матчах во всех турнирах. В его активе 17 голов и одна результативная передача. Майораль был одним из конкурентов Артема Довбика в борьбе за звание лучшего бомбардира Ла Лиги.

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