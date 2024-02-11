В рамках недульной программы 24-го тура Ла Лиги 2023/24 было проведено несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2023/24, 24-й тур

Хетафе – Сельта – 3:2

Голы: Майораль, 31, Мата, 45+2, 89 – Ларсен, 71, Альенде, 85

Мальорка – Райо Вальекано – 2:1

Голы: А. Санчес, 48, Мурики, 90+1 – А. Гарсия, 76

Беллингем пропустит начало плей-офф Лиги чемпионов – у Реала кадровая катастрофа

Хетафе в родных стенах принимал Сельту. Первый тайм подопечные Пепе Бордаласа выиграли, забив два гола в последней 15-минутке. Один из мячей провел Майораль – Борха отметился 15-м голом в 24 матчах чемпионата. Ни один футболист в истории Хетафе не забивал столько в Ла Лиге на таком отрезке.

В середине второго тайма Ларсен сократил отставание Сельты, а на 85-й минуте свежий Альенде сравнял счёт с паса Аспаса. Тем не менее, последнее слово осталось за Хетафе – уже на 89-й Гринвуд ассистировал Мате, 3:2. Кстати, второе взятие ворот галисийцев тоже стало возможным благодаря этой парочке (Хайме сыграл на добивании после выстрела Мейсона).

Сельта осталась в трех очках от зоны вылета. Хетафе же прервал 2-матчевую безвыигрышную серию, поднявшись в первую десятку.

В другом поединке Мальорка победила Райо Вальекано. Здесь тоже не обошлось без гола на последних минутах – в основное время команды держали ничейные 1:1, однако на 1-й компенсированной Ведат Мурики забил решающий гол. Благодаря этому успеху балеарцы прервали 5-матчевую безвыигрышную серию в Ла Лиге, оторвавшись от зоны вылета на 6 очков.

Мадридцы не знают побед в пяти турах подряд. От тройки аутсайдеров "друзей" Романа Зозули отделяют 7 зачётных баллов.

Испанская система, аналитический киберпанк и пропаганда исламизма – как академия Aspire развивает футбол и политику Катара