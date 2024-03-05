Нападник Хетафе Борха Майораль має серйозні проблеми зі здоров'ям, які завадять йому потрапити до заявки збірної Іспанії на ЧЄ-2024.

У матчі проти Лас-Пальмаса (3:3) у 27 турі Ла Ліги травмувався 26-річний нападник. Перші тести показали, що у Борхи Майораля розрив меніска. Прогнозувалося, що він пропустить два місяці.

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Як повідомляє AS, пошкодження іспанця виявилося серйознішим, ніж очікувалося. Майоралю знадобиться операція, через яку він не зіграє за Хетафе до кінця поточної кампанії. Також нападник, який проводить найкращий свій сезон, не зможе допомогти збірній Іспанії на чемпіонаті Європи, який відбудеться влітку в Німеччині.

Нагадаємо, за Хетафе у сезоні 2023/24 Борха відіграв у 30 матчах у всіх турнірах. В його активі 17 голів та одна результативна передача. Майораль був одним з конкурентів Артема Довбика в боротьбі за звання найкращого бомбардира Ла Ліги.

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