Лондонский Вест Хэм уже работает над вариантами усиления атакующей линии. Это может отразиться на положении Андрея Ярмоленко.

Одним из трансферных приоритетов "молотков" на будущее лето остается форвард Блэкберна Адам Армстронг, сообщает Daily Mail.

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По информации издания, Вест Хэм планировал купить 24-летнего англичанина по рыночной стоимости, которая составляет 10 млн евро. Однако Блэкберн требует сумму в несколько раз выше. Речь идет о 20-35 миллионах, хотя контракт футболиста рассчитан только до лета 2022 года.

К слову, Армстронг – это прямой конкурент для Андрея Ярмоленко сразу на двух позициях (в центре и на левом фланге нападения). В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа форвард Блэкберна сыграл 31 матч, забив 19 голов.

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