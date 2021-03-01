Лондонський Вест Хем вже працює над варіантами підсилення атакувальної лінії. Це може позначитись на становищі Андрія Ярмоленка.

Одним із трансферних пріоритетів "молотів" на майбутнє літо залишається форвард Блекберна Адам Армстронг, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, Вест Хем планував купити 24-річного англійця за ринкову вартість, яка складає 10 млн євро. Проте Блекберн вимагає суму в кілька разів вищу. Йдеться про 20-35 мільйонів, хоча контракт футболіста розрахований лише до літа 2022 року.

До слова, Армстронг – це прямий конкурент для Андрія Ярмоленка відразу на двох позиціях (в центрі та на лівому фланзі нападу). У нинішньому розіграші Чемпіоншипу форвард Блекберна зіграв 31 матч, забивши 19 голів.

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