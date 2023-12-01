Томиясу закрепился в составе Арсенала, из-за чего Бену Уайту придется возвращать свое место в основе, сообщает инсайдер MoArsenal86.

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Это означает, что и японец, и англичанин будут получать больше игрового времени. От этого пострадает Зинченко, ведь, по мнению инсайдера, именно Томиясу будет играть слева в защите в топовых матчах. Александр же больше будет играть против середняков и аутсайдеров – в матчах, где Арсенал больше контролирует мяч.

Отметим, что Зинченко в текущем сезоне сыграл 18 матчей за "канониров", отметившись 1 голом. Томиясу сыграл также в 18 поединках, записав в свой актив гол и 2 ассиста.

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