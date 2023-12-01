Томіясу закріпився у складі Арсенала, через що Бену Вайту доведеться повертати своє місце в основі, повідомляє інсайдер MoArsenal86.

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Це означає, що і японець, і англієць отримуватимуть більше ігрового часу. Від цього постраждає Зінченко, адже, на думку інсайдера, саме Томіясу гратиме зліва в захисті у топових матчах. Олександр же більше гратиме проти середняків та аутсайдерів – у матчах, де Арсенал більше контролює м'яч.

Відзначимо, що Зінченко у поточному сезоні зіграв 18 матчів за "канонірів", відзначившись 1 голом. Томіясу зіграв також у 18 поєдинках, записавши до свого активу гол та 2 асисти.

Арсенал вперше за 6 років вийшов у плей-офф ЛЧ, знищивши Ланс – "каноніри" забили 6 голів, Зінченко провів хороший тайм