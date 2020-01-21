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Коньков может вернуться в УАФ и стать советником Павелко

18:02 84 Читати українською
Коньков может вернуться в УАФ и стать советником Павелко
Анатолий Коньков / фото из открытых источников

Бывший президент УАФ Анатолий Коньков может вернуться к работе в организации через 5 лет после своей отставки.

Ему планируют предложить должность советника нынешнего президента УАФ Андрея Павелко, информирует Sportarena.

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Напомним, Коньков возглавлял УАФ (тогда еще ФФУ – прим) с 2012 по 2015 год. В период пребывания на посту президента ФФУ Коньков был обвинен в коррупции со стороны своего коллектива, в частности Анатолия Попова (вице-президента ФФУ). Одним из главных аргументов против Конькова были его многочисленные командировки в Европу, которые обошлись ФФУ в 215 тысяч гривен.

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Андрей Павелко Сборная Украины Анатолий Коньков УАФ
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