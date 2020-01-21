Коньков может вернуться в УАФ и стать советником Павелко

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Карпаты официально отпустили еще четырех игроков – среди них легенда УПЛУкраина — 15:39 774
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СК Дніпро-1: чому шалений трансферний темп Михайленка становить загрозу навіть для Шахтаря та ДинамоСергій Тищенко — 12:00 20977
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