Коньков може повернутися в УАФ і стати радником Павелка

Колишній президент УАФ Анатолій Коньков може повернутися до роботи в організації через 5 років після своєї відставки.

Йому планують запропонувати посаду радника нинішнього президента УАФ Андрія Павелка, інформує Sportarena.

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Нагадаємо, Коньков очолював УАФ (тоді ще ФФУ, – прим) з 2012 по 2015 рік. В період перебування на посаді президента ФФУ Коньков був звинувачений в корупції з боку свого колективу, зокрема Анатолія Попова (віце-президента ФФУ). Одним з головних аргументів проти Конькова були його численні відрядження до Європи, які обійшлися ФФУ в 215 тисяч гривень.

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