Павелко анонсировал строительство базы для сборных Украины

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко рассказал о планах строительства базы для молодежных и национальной сборной Украины в селе Княжичи Киевской области.

"Уже в мае мы представляем проект работ по строительству в Княжичах базы для молодежной и национальной сборных Украины, куда будут стремиться каждый мальчишка и каждая девочка. Ведь это мечта каждого из них. И на этот проект мы возлагаем большие надежды", – цитирует Павелко Footboom.

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Интересно, что идея строительства базы для сборных не нова. Еще во времена президентства Григория Суркиса были выделены деньги на строительство тренировочных полей в Гореничах, однако реализовать проект тогда не удалось.

Кроме этого, предшественник Андрея Павелко Анатолий Коньков также отмечал важность базы для сборных Украины, однако дальше разговоров дело не пошло.

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