Реал в своем заокеанском турне провел спарринг с Миланом. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Реал – Милан – 3:2

Голы: Вальверде, 57, 59, Жуниор, 84 – Томори, 25, Ромеро, 42

"Вратарская позиция Реала не вызывает ни малейших сомнений": Marca огласила Лунину вердикт

В ночь на 24 июля в Пасадене (Калифорния) состоялся товарищеский матч между Реалом и Миланом. В составе "сливочных" в основе вышел украинский вратарь Андрей Лунин, который отыграл весь матч.

Итальянцы вышли вперед в середине тайма – Томори головой замкнул навес с углового мимо кипера. Незадолго до перерыва "россонери" удвоили свое преимущество: Ромеро с линии ворот закрутил в правую девятку без шансов для Лунина.

Во второй 45-минутке активнее был Реал. Вальвереде в течение двух минут оформил дубль: в первом случае Спортьелло допустил детскую ошибку, пропустив мяч между рук, а во втором – Федерико мощно пробил с линии штрафной. В конце матча жирную точку поставил Винисиус, реализовав выход один на один.

Лунин в этом матче выполнил 1 сейв (миланцы нанесли 10 ударов, 3 из которых в створ ворот), совершил 40 касаний, отдал 9 точных длинных передач из 13, 1 ключевой пас, а общая точность его передач составила 89%.

Напомним, впереди у Реала дуэли с Манчестер Юнайтед, Барселоной и Ювентусом.

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