Несмотря на разные слухи по поводу будущего 24-летнего вратаря в составе "сливочных", он остался в команде и готовится к сезону 2023/24. Однако не все так безоблачно у Андрея Лунина в Реале.

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Во время тренировки камеры зафиксировали ссору между украинцем и тренером голкиперов мадридцев. Луис Льопис кричал на Лунина и активно что-то ему доказывал, однако неизвестно, что именно не понравилось специалисту. Андрей раздраженно снял свою манишку и швырнул ее на газон. В это время рядом с украинцем находились партнеры по команде. Тибо Куртуа, который стал свидетелем ссоры, удивил реакцией. Бельгиец просто улыбался.

Напомним, что в товарищеском матче против Милана Андрей Лунин провел на поле все 90 минут. После встречи украинца упрекали, что он сыграл неуверенно. Вероятно, именно игра голкипера против итальянцев стала предметом споров.

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