Осасуна после сенсационной ничьи на Сантьяго Бернабеу принимала Валенсию. Памплонцы в текущем чемпионате в принципе выглядят мощно, поэтому болельщики на Эль Садаре ожидали праздника. Впрочем, всё пошло не по плану.

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Баски тотально провалили первый час игры. На 28-й минуте Валенсия вышла вперёд благодаря голу Клюйверта с передачи Кавани – и это их первые результативные действия в составе "летучих мышей". На 54-й же минуте Диакаби удвоил преимущество гостей. 0:2.

Уже на 57-й Авила, который только вышел на поле, мог вернуть наваррцев в игру. Хозяева заработали пенальти, однако Чими с "точки" пробил выше ворот. Наказание за расточительство могло прилететь на 69-й, когда Унаи Гарсия получил красную карточку за фол в собственной штрафной. Валенсия осталась в большинстве и заработала 11-метровый – впрочем, Кавани выстрелил в перекладину!

Аж на 90+4-й минуте Брашанац сократил отставание Осасуны в счёте, но ещё через две минуты памплонцы остались вдевятером (Пенья заработал удаление). В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу "летучих мышей". Подопечные Дженнаро Гаттузо набрали 13 очков и поднялись на пятое место. Осасуна, имея столько же, идёт восьмой.

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