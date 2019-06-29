"Не был в России 6 лет – думаю, ситуация успокоится": Саленко рассказал, как не продал "Золотую бутсу" за полмиллиона

Бывший нападающий Динамо и сборных Украины и России Олег Саленко рассказал, как мог продать престижную награду, а также прокомментировал политическую ситуацию между двумя государствами.

Напомним, Саленко стал лучшим бомбардиром ЧМ-1994, забив на турнире 5 голов. Причем все они были забиты в одном поединке – против сборной Камеруна 28 июня 1994-го (25 лет назад).

"Получил предложение продать приз лучшему бомбардиру, лет 10 назад. Предлагали полмиллиона долларов США. В Эмиратах должен был пройти большой ветеранский турнир. Шейхи хотели купить бутсу и поставить ее в свой музей спорта. Но турнир в итоге отменили, поэтому сделка не состоялась. Но и я сам, честно говоря, уже сомневался.

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Сейчас спокойно живу. У меня вложены деньги в бизнес, я из них получаю дивиденды. Также езжу с ветеранами и играю в футбол. Я два года отработал на канале "Футбол", а потом мы разошлись в интересах, потому что там началось то, что мне не нравилось, и я начал об этом говорить. Это канал Ахметова, так что нашлись разногласия.

Мой сын живет в Санкт-Петербурге. Сейчас мы общаемся по скайпу. Последний раз был у него в 2013 году. Думаю, в течение полугода ситуация успокоится, и будет прямое авиасообщение между Россией и Украиной. Тогда прилечу. Получается, шесть лет не виделись", – цитирует Саленко Чемпионат.

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