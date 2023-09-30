Рекордная серия команды Виктора Цыганкова и Артема Довбика оборвалась. Жирона никогда не выигрывала даже пять матчей Ла Лиги подряд, а в этом году таких было шесть. Поражение от Реала все обнулило.

Реал уничтожил Жирону в матче за 1 место – Цыганков запорил супермомент и получил аказание, шедевральный Беллингем

Мадридцы довольно легко разобрались с хозяевами, отправив в их ворота три "сухих" мяча. Однако без плохих новостей для Карло Анчелотти не обошлось. Начо Фернандес, который сегодня был капитаном, заработал бессмысленное удаление уже при счете 3:0. Ситуация в центре защиты Реала на следующий матч Примеры становится максимально сложной.