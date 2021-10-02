Konami представила один из худших футбольных симуляторов в мире – eFootball 2022 напоминает фильм ужасов
11:45 - Читати українською
Новая игра должна была стать главным конкурентом легендарной FIFA, но что-то пошло не так.
Футбольный симулятор eFootball 2022 от компании Konami с треском провалился сразу после релиза и получил самый низкий рейтинг в истории игровой платформы Steam, сообщает Goal.
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Графика и детализация в видеоигре не выдерживает никакой критики, а пользователи не устают делать скриншоты с абсурдной картинкой симулятора, которая иногда даже пугает.
Компания Konami уже попросила прощения у пользователей и выразила надежду, что будущие обновления исправят ситуацию.
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