Новая игра должна была стать главным конкурентом легендарной FIFA, но что-то пошло не так.

Футбольный симулятор eFootball 2022 от компании Konami с треском провалился сразу после релиза и получил самый низкий рейтинг в истории игровой платформы Steam, сообщает Goal.

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Графика и детализация в видеоигре не выдерживает никакой критики, а пользователи не устают делать скриншоты с абсурдной картинкой симулятора, которая иногда даже пугает.

Компания Konami уже попросила прощения у пользователей и выразила надежду, что будущие обновления исправят ситуацию.

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