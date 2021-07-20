Неймар стал амбассадором видеоигры PES
18:31 - Читати українською
Форвард ПСЖ Неймар сделал свой выбор в культовом споре между PES и FIFA.
Бразильский нападающий Неймар стал лицом популярного футбольного симулятора PES (Pro Evolution Soccer), сообщает официальный сайт разработчика.
Неймар заживляет раны новым имиджем – фото экзотической прически бразильца
"Для меня большая честь подписать контракт с Konami", – прокомментировал сотрудничество 29-летний форвард ПСЖ.
Напомним, PES является главным конкурентом FIFA на арене футбольного симулятора. Игра разрабатывается японской компанией Konami. Первая версия симулятора была реализована в 2001 году.
Аргентина победила Бразилию и выиграла Копа Америка – Месси добыл трофей со сборной, Скалони прервал проклятие
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter