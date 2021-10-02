Konami презентувала один з найгірших футбольних симуляторів у світі – eFootball 2022 нагадує фільм жахів
11:45 - Читать на русском
Нова гра мала стати головним конкурентом легендарної FIFA, але щось пішло не так.
Футбольний симулятор eFootball 2022 від компанії Konami з тріском провалився одразу після релізу та отримав найнижчий рейтинг в історії ігрової платформи Steam, повідомляє Goal.
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Графіка та деталізація у відеогрі не витримує жодної критики, а користувачі не втомлюються робити скріншоти з абсурдною картинкою симулятора, що іноді навіть лякає.
Компанія Konami вже попросила вибачення у користувачів і висловила сподівання, що майбутні оновлення виправлять ситуацію.
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