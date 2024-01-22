"Получается, что 40 миллионов маловато для Шахтера. Хотя я вообще бы оставил Судакова, его еще надо проверить в еврокубках, потому что, по большому счету, он себя никак не проявил. Все говорят о Георгии, но посмотрите на его статистику – три гола и один ассист в 18-ти матчах.

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А в другом клубе ему будет еще тяжелее, чем в Шахтере, ведь не все контролируют мяч так, как донецкая команда. Хороший футболист должен выделяться и показывать результат в любом клубе. Представим теперь, что он в Наполи. Это же не тот клуб, который каждый год на первом месте, часто приходится выгрызать победы. Судакову там будет тяжело.

Конечно, Шахтеру хочется продать Судакова за 70 миллионов, если не больше, но в итоге может получиться то же, что и с Мудриком. Для клуба – это супер, а для футболиста, который не готов – это не очень хорошо. За него вываливают кучу денег, а игрок просто не соответствует уровню.

Думаю, после Мудрика за большие деньги украинцев в Англию брать не будут. Это такая же история, как с Ярмоленко в дортмундской Боруссии. После Ярмоленко в Германию из наших никого вообще и не звали, потому что у Андрея не получилось.

Кто может заплатить за Судакова больше 40 миллионов? Кому моча в голову ударит, тот и заплатит. Придет в какой-то клуб такой же президент, как Бёли в Челси, понравится ему Судаков, вот и заплатит. Сейчас огромную роль играют агенты, они кого хочешь могут втюхать. Наверное, делятся потом деньгами.

Смотришь – что в Англии трактористы, что в Испании. Хороший пример – Яремчук в Валенсии. Он нихр*на не показывал в Брюгге, а его в Испанию взяли, да еще и не в самый плохой клуб. А в итоге Яремчука сейчас все матерят: и болельщики, и пресса. Вопрос – зачем брали?

Судакову только 21 год, еще успеет уйти. Думаю, Наполи – это не тот клуб, куда хочет Судаков. Он, наверное, об Англии мечтает. Если вдруг он обидится, то его смело можно называть девчонкой. Я бы на его месте остался, помог бы Шахтеру, и себя бы проверил в еврокубках и сборной, где он пока ничего не показал. Пока что у него нет стабильности, а значит и класса", – сказал Леоненко в комментарии Sport-Express.

Напомним, в текущем сезоне Судаков провел за Шахтер 18 матчей (3 гола и 1 ассист). Действующий контракт хавбека с "горняками" рассчитан до лета 2028 года, а цена по Transfermarkt составляет 18 млн евро.

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