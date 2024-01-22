"Виходить, що 40 мільйонів замало для Шахтаря. Хоча я взагалі я б залишив Судакова, його ще треба перевірити в єврокубках, тому що, за великим рахунком, він себе ніяк не проявив. Усі говорять про Георгія, але подивіться на його статистику – три голи і один асист у 18-ти матчах.

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А в іншому клубі йому буде ще важче, ніж у Шахтарі, адже не всі контролюють м'яч так, як донецька команда. Хороший футболіст повинен виділятися і показувати результат у будь-якому клубі. Уявімо тепер, що він у Наполі. Це ж не той клуб, який щороку на першому місці, часто доводиться вигризати перемоги. Судакову там буде важко.

Звісно, Шахтарю хочеться продати Судакова за 70 мільйонів, якщо не більше, але в підсумку може вийти те саме, що і з Мудриком. Для клубу – це супер, а для футболіста, який не готовий – це не дуже добре. За нього вивалюють купу грошей, а гравець просто не відповідає рівню.

Думаю, після Мудрика за великі гроші українців в Англію брати не будуть. Це така сама історія, як із Ярмоленком у дортмундській Борусії. Після Ярмоленка в Німеччину з наших нікого загалом і не кликали, тому що в Андрія не вийшло.

Хто може заплатити за Судакова більше 40 мільйонів? Кому сеча в голову вдарить, той і заплатить. Прийде в якийсь клуб такий же президент, як Боулі в Челсі, сподобається йому Судаков, ось і заплатить. Зараз величезну роль відіграють агенти, вони кого хочеш можуть втюхати. Напевно, діляться потім грошима.

Дивишся – що в Англії трактористи, що в Іспанії. Хороший приклад – Яремчук у Валенсії. Він ніхр*на не показував у Брюгге, а його в Іспанію взяли, та ще й не в найгірший клуб. А в підсумку Яремчука зараз усі матюкають: і вболівальники, і преса. Питання – навіщо брали?

Судакову лише 21 рік, ще встигне піти. Думаю, Наполі – це не той клуб, куди хоче Судаков. Він, напевно, про Англію мріє. Якщо раптом він образиться, то його сміливо можна називати дівчиськом. Я б на його місці залишився, допоміг би Шахтарю, і себе б перевірив у єврокубках і збірній, де він поки нічого не показав. Поки що в нього немає стабільності, а значить і класу", – сказав Леоненко у коментарі Sport-Express.

Нагадаємо, у поточному сезоні Судаков провів за Шахтар 18 матчів (3 голи і 1 асист). Чинний контракт хавбека з "гірниками" розрахований до літа 2028 року, а ціна за Transfermarkt складає 18 млн євро.

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