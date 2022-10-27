Ювентус выбыл из Лиги чемпионов, уступив Бенфике в Лиссабоне со счётом 3:4. После матча многие легендарные фигуры кальчо раскритиковали главного тренера команды Массимилиано Аллегри – от Алекса Дель Пьеро до Фабио Капелло. В итальянском сегменте Твиттера в очередной раз в тренды вышел хэштег #AllegriOut (#АллегриВон), но тренер Ювентуса не собирается расставаться со своей "денежной" должностью.

Ювентус остался непоколебим по поводу отставки Аллегри – туринцы не смогли выйти в плей-офф Лиги чемпионов

В Твиттере авиакомпании Ryanair пошутила над Аллегри, призвав тренера подать в отставку. "В Лиге чемпионов для вас нет места, но всегда есть место на борту", – говорится в публикации Ryanair под фотографией Аллегри в салоне самолёта.

Спустя семь часов после публикации пост с троллингом Аллегри собрал более 10 000 лайков и 1500 репостов.



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