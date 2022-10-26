Главный тренер Ювентуса Массимилиано Аллегри сохранит свой пост даже после громкого фиаско в Лиге чемпионов.

В Ювентусе не изменилась ситуация вокруг Аллегри – его не уволят после поражения от Бенфики, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

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Более того, президент Ювентуса Андреа Аньелли подтвердил свое намерение продолжить сотрудничество с Аллегри. Его контракт действует до июня 2025 года.

Напомним, Ювентус проиграл Бенфике в сумасшедшей перестрелке (3:4) и точно не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов. "Старая синьора" имеет 3 очка после 5 туров, тогда как Бенфика и ПСЖ возглавляют группу, имея по 11 пунктов.

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