Во вторник в 5-м туре группового этапа самого престижного евротурнира прошли матчи в нескольких группах. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Лига чемпионов, 5-й тур

Группа Е

Динамо Загреб – Милан – 0:4

Голы: Габбиа, 39, Леау, 50, Жиру, 59 (п.), Любичич, 69 (аг.)

Группа G

Боруссия Д – Манчестер Сити – 0:0

Нереализованный пенальти: Марез, 58 (МС)

Группа Н

ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2

Голы: Месси, 20, 45, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг, 67 (аг.), Солер, 84 – Сек, 38, 50

Бенфика – Ювентус – 4:3

Голы: Силва А., 18, Мариу, 27 (п.), Силва Р., 35, 50 – Кин, 21, Милик, 77, Маккени, 79

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В группе Е загребское Динамо принимало Милан. "Россонери" неожиданно шли в своей четверке третьими, имея вместе с хорватами по 4 очка, поэтому результат их дуэли был очень важным. Итальянцы смогли пробить оборону соперника только в конце первого тайма – Габбиа откликнулся на подачу со штрафного от Тонали и головой открыл счет в матче. После перерыва Леау удвоил преимущество Милана, а Жиру с пенальти снял все вопросы относительно победителя. В середине второго тайма Любичич автоголом поставил точку во встрече и вывел Милан на вторую строчку турнирной таблицы.

В группе G сошлись лидеры квартета Боруссия Д и Манчестер Сити. В первом тайме англичане больше владели мячом, но немцы перестреляли их в попытках забить. После перерыва Джан "привез" в свои ворота пенальти (за подножку), но счет остался неизменным – Марез с отметки не сумел переиграть Кобеля. В конце концов игра завершилась с нулями на табло – обе команды вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

В группе Н ПСЖ и Бенфика вели заочную дуэль между собой за лидерство в квартете. Французы в своем поединке разбили Маккаби, забив в ворота израильтян семь голов (в ответ получив два) и обеспечили себе евровесну в самом престижном евротурнире.

Бенфика и Ювентус еще до середины первого тайма сумели забить 3 гола: Силва головой вывел португальцев вперед, точно замкнув заброс, а Влахович в ответ также головой завершил навес с углового. Вскоре Куадрадо сыграл рукой в ​​собственной штрафной – пенальти ударом в девятку реализовал Мариу. Еще до перерыва Рафа Силва забил третий гол португальцев. Вторая сорокапятиминутка стала еще фееричнее. Силва оформил дубль, сняв, казалось, все вопросы о победителе. Но Милик и Маккени в конце матча в течение двух минут зажгли надежду в сердцах болельщиков. Однако добыть хотя бы ничью туринцам не удалось – в последнем туре они сразятся с Маккаби за Лигу Европы.

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