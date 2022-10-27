Ювентус вибув з Ліги чемпіонів, поступившись Бенфіці в Лісабоні з рахунком 3:4. Після матчу багато легендарних постатей кальчо розкритикували головного тренера команди Массіміліано Алегрі – від Алекса Дель П'єро до Фабіо Капелло. В італійському сегменті Твіттера в черговий раз у тренди вийшов хештег #AllegriOut (#АллегріГеть), але тренер Ювентуса не збирається розлучатися зі своєю "грошовою" посадою.

Ювентус залишився непохитним щодо відставки Аллегрі – туринці не змогли вийти у плей-офф Ліги чемпіонів

У Твіттері авіакомпанія Ryanair пожартувала над Аллегрі, закликавши тренера подати у відставку. "У Лізі чемпіонів для вас немає місця, але завжди є місце на борту", – йдеться у публікації Ryanair під фотографією Аллегрі в салоні літака.

Через сім годин після публікації пост з тролінгом Аллегрі зібрав понад 10 000 лайків і 1500 репостів.

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