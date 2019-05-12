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Компани не сдерживал эмоции, а Зинченко вторым поднял над головой трофей – видео награждения Манчестер Сити

12 мая 22:59 525 Читати українською
Компани не сдерживал эмоции, а Зинченко вторым поднял над головой трофей – видео награждения Манчестер Сити
Манчестер Сити празднует чемпионство / МС

Александр Зинченко вместе с другими игроками Манчестер Сити получил медали чемпионов Англии и поднял над головой трофей.

27’ Глен Мюррей
 
Серхио Агуэро 28’
Эмерик Ляпорт 38’
Рияд Марез 64’
Илкай Гюндоган 72’
27’ Глен Мюррей
28’ Серхио Агуэро
38’ Эмерик Ляпорт
64’ Рияд Марез
72’ Илкай Гюндоган

Сразу после поединка 38 тура чемпионата Англии между Брайтоном и Манчестер Сити состоялась церемония награждения чемпионов Англии.

Игроки "горожан" по очереди выходили на небольшое возвышение на поле, где получали медали, последним выходил капитан команды Гвардиолы Венсан Компани, который уже по дороге к трофею не сдерживал свои эмоции.

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Заметим, что сразу после поднятия кубка чемпионов Англии капитаном команды, такую ​​возможность получил и украинский игрок Манчестер Сити Александр Зинченко.

Напомним, в последнем туре чемпионата Англии подопечные Пепа Гвардиолы переиграли Брайтон и с 98 очками завоевали трофей чемпионов.

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Украинцы за рубежом Англия Видеоновости Манчестер Сити Манчестер Сити Александр Зинченко Александр Зинченко Брайтон - Манчестер Сити
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