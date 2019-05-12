Компані не стримував емоції, а Зінченко другим підняв над головою трофей – відео нагородження Манчестер Сіті

Олександр Зінченко разом з іншими гравцями Манчестер Сіті отримав медалі чемпіонів Англії та підняв над головою трофей.

Одразу після поєдинку 38 туру чемпіонату Англії між Брайтоном та Манчестер Сіті відбулась церемонія нагородження чемпіонів Англії.

Гравці "містян" по черзі виходили на невеличке підвищення на полі, де отримували медалі, останнім виходив капітан команди Гвардіоли Венсан Компані, який вже по дорозі до трофею не стримував свої емоції.

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Зауважимо, що одразу після підняття кубку чемпіонів Англії капітаном команди, таку можливість отримав і український гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко.

Нагадаємо, в останньому турі чемпіонату Англії підопічні Пепа Гвардіоли переграли Брайтон та з 98 очками здобули трофей чемпіонів.

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