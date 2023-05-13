Украинский комментатор Александр Михайлюк не смог сдержаться во время довольно курьезного эпизода в матче между Ингульцом и Шахтером.

Эпизод случился на 41 минуте встречи, когда вратарь Ингульца отбил мяч на линии штрафной, Бондаренко подхватил его, но пробил в Степаненко, который оказался перед воротами.

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"Бондаренко попадает в своего... Вот сегодня по своим бьют футболисты Шахтера, беря пример с брянского ПВО", – сказал Михайлюк в прямом эфире.

Заметим, что сегодня, 13 мая, в российском Брянске разбились два вертолета Ми-8, а также истребитель-бомбардировщик Су-34 и один Су-35. Произошло это благодаря российскому ПВО, которое сбило собственные же самолеты и вертолеты.

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