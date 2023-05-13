Український коментатор Олександр Михайлюк не зміг стриматись під час досить курйозного епізоду в матчі між Інгульцем та Шахтарем.

Епізод трапився на 41 хвилині зустрічі, коли воротар Інгульця відбив м'яч на лінії штрафного, Бондаренко підхопив його, але пробив у Степаненка, який опинився перед воротами.

"Слухати цю маячню я не хочу": легенда Динамо назвав трьох екс-партнерів, яким оголосив бойкот після початку війни

"Бондаренко влучає у свого... От сьогодні по своїх б'ють футболісти Шахтаря, беручи приклад з брянського ППО", – сказав Михайлюк в прямому етері.

Зауважимо, що сьогодні, 13 травня, в російському Брянську розбились два гвинтокрили Мі-8, а також винищувач-бомбардувальник Су-34 та один Су-35. Сталось це завдяки російському ППО, яке збило власні ж літаки та вертольоти.

Шахтар обіграв Інгулець та офіційно викинув Динамо з боротьби за чемпіонство